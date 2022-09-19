Жителя Калуша подозревают в присвоении более 1 млн донатов ВСУ: видео

Жителя Калуша Ивано-Франковской области подозревают в присвоении более 1 млн грн, которые люди пожертвовали для Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

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По данным следствия, с мая по август подозреваемый, называя себя волонтером, через социальную сеть собирал средства на помощь ВСУ и лицам, нуждающимся в помощи в связи с военной агрессией РФ против Украины.

Он собирал пожертвования на личные банковские счета на приобретение автомобилей, приборов ночного видения, беспилотников, тепловизионных прицелов.

Таким образом житель Калуша получил 1,171 млн грн, которые присвоил, заявили в прокуратуре.

Подозреваемому объявили о подозрение в незаконном использовании благотворительных пожертвований во время военного положения и задержали. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

14 августа в Киевской области задержали двоих мужчин по подозрению в мошенничестве – они два месяца собирали у предпринимателей деньги "для ВСУ" якобы от имени главы Обуховской районной военной администрации.

Наталія Медведєва

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