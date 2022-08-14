В Киевской области мошенники два месяца под видом чиновников собирали деньги "для ВСУ"

Полиция Киевской области задержала двоих мужчин по подозрению в мошенничестве. Они два месяца собирали от предпринимателей деньги "для Вооруженных Сил Украины" якобы от имени главы Обуховской районной военной администрации.

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Правоохранители установили, что глава Обуховского РВА к мошенничеству никакого отношения не имеет.

Задержанных проверяют на причастность к совершению других подобных преступлений на территории Киевской области, а также по всей Украине.

По факту мошеннических действий и использования заведомо подложных документов следователи начали досудебное расследование (ч.1, ч. 2 ст. 190 и ч. 4 ст.358 Уголовного кодекса). Им грозит до 3 лет заключения.

В конце июля глава Национальной полиции рассказал, что полиция расследует более 300 уголовных дел по фактам мошенничества и злоупотребления с гуманитарной помощью или сбором средств для военных и переселенцев.

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Андрей Водяный

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