В Киевской области мошенники два месяца под видом чиновников собирали деньги "для ВСУ"
Полиция Киевской области задержала двоих мужчин по подозрению в мошенничестве. Они два месяца собирали от предпринимателей деньги "для Вооруженных Сил Украины" якобы от имени главы Обуховской районной военной администрации.
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Правоохранители установили, что глава Обуховского РВА к мошенничеству никакого отношения не имеет.
Задержанных проверяют на причастность к совершению других подобных преступлений на территории Киевской области, а также по всей Украине.
По факту мошеннических действий и использования заведомо подложных документов следователи начали досудебное расследование (ч.1, ч. 2 ст. 190 и ч. 4 ст.358 Уголовного кодекса). Им грозит до 3 лет заключения.
- В конце июля глава Национальной полиции рассказал, что полиция расследует более 300 уголовных дел по фактам мошенничества и злоупотребления с гуманитарной помощью или сбором средств для военных и переселенцев.
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