UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Киевской области мошенники два месяца под видом чиновников собирали деньги "для ВСУ"

Цей матеріал також доступний українською
14.08.2022, 20:55
В Киевской области мошенники два месяца под видом чиновников собирали деньги
Фото: полиция Киевской области

Полиция Киевской области задержала двоих мужчин по подозрению в мошенничестве. Они два месяца собирали от предпринимателей деньги "для Вооруженных Сил Украины" якобы от имени главы Обуховской районной военной администрации.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Правоохранители установили, что глава Обуховского РВА к мошенничеству никакого отношения не имеет.

Задержанных проверяют на причастность к совершению других подобных преступлений на территории Киевской области, а также по всей Украине.

По факту мошеннических действий и использования заведомо подложных документов следователи начали досудебное расследование (ч.1, ч. 2 ст. 190 и ч. 4 ст.358 Уголовного кодекса). Им грозит до 3 лет заключения.

  • В конце июля глава Национальной полиции рассказал, что полиция расследует более 300 уголовных дел по фактам мошенничества и злоупотребления с гуманитарной помощью или сбором средств для военных и переселенцев.

Читайте также: Украинцев предупредили о мошенничестве с якобы выплатами пособия. Примеры SMS

Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
мошенничество киевская область
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 