Злоупотребления с гуманитарной помощью. Полиция расследует более 300 уголовных дел

Национальная полиция расследует более 300 уголовных производств по фактам мошенничества и злоупотребления с гуманитарной помощью или сбором средств для военных и переселенцев. Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

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По словам Клименко, полиция открыла 320 уголовных дел, в рамках которых 43-м лицам объявлены подозрения, несколько производств уже направлены в суд.

"Во Львовской области мы объявили подозрения дельцам, которые пытались сбывать военную амуницию из-за магазинов и рынков. В Днепропетровской разоблачили группу на продаже гуманитарной помощи для внутренне перемещенных лиц более чем на 1,3 миллиона гривень. В Ровенской области дельцы продавали автомобили, поступившие как благотворительная помощь. Известной историей является ситуация в Тернопольской области, где благотворительная организация присвоила 2 миллиона гривень, которые собрали люди. Это дело уже в суде", – рассказал глава Нацполиции.

Глава НПУ обратился к гражданам с просьбой сразу сообщать о любых фактах злоупотреблений с благотворительной или гуманитарной помощью.

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Наталия Медведева

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