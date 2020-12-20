Журналист Бутусов согласился стать внештатным советником министра обороны Тарана

Журналист Юрий Бутусов согласился на два месяца стать внештатным советником на общественных началах министра обороны Андрея Тарана. Об этом Бутусов сообщил в Facebook после встречи с министром.

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По словам журналиста, ему предложили четыре должности: начальник управления нормативно-методического обеспечения и мониторинга недвижимости и земель Минобороны; начальник одного из управлений в департаменте военно-технической политики; начальник директората информационной политики; внештатный советник министра обороны на общественных началах для освещения проблем некомпетентности и коррупции в структурах МО и ВСУ.

Бутусов отметил, что все эти должности "ни на что не влияют в Минобороны, и никакого доступа к принятию решений не обеспечивают".

Он согласился стать внештатным советником, чтобы иметь доступ к информации для освещения деятельности Минобороны. Бутусов пообещал сделать серию материалов, а 20 февраля – итоговый доклад. После этого он примет решение, продолжать ли работу советником.

По словам журналиста, у него не будет ни зарплаты, ни кабинета, ни каких-либо полномочий.

8 декабря Министерство обороны публично предложило Бутусову занять "одну из министерских должностей". Соответствующее заявление было опубликовано пресс-службой ведомства.

Он принял предложение и опубликовал программу того, что нужно сделать для "спасения ситуации в Минобороны".

Вадим Ребрина

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