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Журналист раскрыл, за что могли взять Гримчака

Журналист раскрыл, за что могли взять Гримчака - Фото
Юрий Гримчак (фото - LIGA.net)
15.08.2019, 06:22

Юрий Бутусов говорит, что чиновник "содействовал" застройщику. Ранее СБУ также была в этих схемах, о чем говорил один из застройщиков Артур Мхитарян.

Задержанный вчера вечером якобы на получении части взятки замглавы Министерства по делам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак мог требовать деньги за "содействие" с разрешениями для застройщика. Об этом со ссылкой на свои источники пишет в Facebook журналист Юрий Бутусов.

По его словам, "поразительно", что арест санкционировал генпрокурор Юрий Луценко, у которого Гримчак в свое время работал помощником, а молниеносная скорость принятия решения "говорит о какой-то убедительной доказательной базе".

"Генпрокуратура, которая приняла участие в задержании, информацию не слила", - отметил журналист.

По сведениям Бутусова, Гримчак использовал свои связи с руководством другого управления охраны культурного наследия и заповедников Минкульта, которое возглавляет Александр Епифанов.

Это управление, утверждает журналист, "давно известно торговлей разрешениями на строительство в исторически-ценных местах, прежде всего в Киеве".

"Если такого разрешения нет - стройка незаконна. Вроде одна подпись, а как же дорого она стоит. Гримчак выступил посредником в решении коррупционного вопроса", - заявил Бутусов, добавив, что это не последнее подозрение по делу.

  • Вечером 14 августа 2019 года НАБУ, СБУ и ГПУ задержали Гримчака и его помощника по подозрению в требовании взятки в $1,1 млн: его взяли якобы при получении части средств - $480 000.
  • Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Гримчак и его помощники якобы требовали деньги за влияние на решения судей и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений.
  • В МинВОТ сразу же заявили, что задержание Гримчака не касается его работы в министерстве.
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Юрий Гримчак
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