Журналист раскрыл, за что могли взять Гримчака

Юрий Гримчак (фото - LIGA.net)

Задержанный вчера вечером якобы на получении части взятки замглавы Министерства по делам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак мог требовать деньги за "содействие" с разрешениями для застройщика. Об этом со ссылкой на свои источники пишет в Facebook журналист Юрий Бутусов.

По его словам, "поразительно", что арест санкционировал генпрокурор Юрий Луценко, у которого Гримчак в свое время работал помощником, а молниеносная скорость принятия решения "говорит о какой-то убедительной доказательной базе".

"Генпрокуратура, которая приняла участие в задержании, информацию не слила", - отметил журналист.

По сведениям Бутусова, Гримчак использовал свои связи с руководством другого управления охраны культурного наследия и заповедников Минкульта, которое возглавляет Александр Епифанов.

Это управление, утверждает журналист, "давно известно торговлей разрешениями на строительство в исторически-ценных местах, прежде всего в Киеве".

"Если такого разрешения нет - стройка незаконна. Вроде одна подпись, а как же дорого она стоит. Гримчак выступил посредником в решении коррупционного вопроса", - заявил Бутусов, добавив, что это не последнее подозрение по делу.