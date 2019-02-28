Журналист уволился из ZIK после интервью Гладковского

Олег Гладковский (скриншот с видео)

Журналист телеканала ZIK Алексей Братущак уволился из-за "цензуры и манипуляций" на телеканале, которые, на его взгляд, стали следствием договоренности собственника канала Петра Дыминского с "людьми Порошенко" об "информационном сотрудничестве". Об этом Братущак написал в блоге на Украинской правде.

"Из разных источников мне стало известно, что владелец ZIKа Петр Дыминский договорился с людьми Порошенко об информационном сотрудничестве. Сам Дыминский откровенно рассказывал об этом людям, которые посещали его за границей", - написал журналист.

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Братущак говорит, что не знает условий этого сотрудничества, но после его начала на телеканале стало больше прямых трансляций выступлений Порошенко, отсутствие "чернухи" о нем, цензуры и заказных сюжетов.

В качестве примера он привел "шедевральное интервью" первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко, против которого НАБУ открыло уголовное производство по статье о незаконном обогащении.

Вчерашнее интервью заместителя секретаря СНБО и одного из ближайших соратников Порошенко Олега Гладковского, сына которого журналисты обвинили в участии в схемах хищений в оборонном комплексе, Братущак назвал "абсолютной манипуляцией".

"Для него (интервью, - ред.) даже "говорящую голову" под видом журналиста решили не искать. Чтобы вдруг в прямом эфире не произошло каких-то непредсказуемых моментов. Чтобы лишний раз не пересекаться с журналистами заходил и выходил Гладковский через черный вход", - написал Братущак.

При этом он утверждает, что "свой "подход" АП нашла ко многим телеканалам".

18 августа 2017 года на трассе Львов-Краковец в районе села Ямельня автомобиль бывшего владельца ZIK Петра Дыминского попал в ДТП, в результате которого погибла молодая женщина.

1 марта следственный судья Печерского районного суда Киева избрал Дыминскому меру пресечения в виде содержания под стражей. Однако на тот момент бизнесмен уже был за пределами Украины. Он до сих пор не вернулся в страну.

В марте 2018 г Дыминский выбыл из состава собственников телеканала ZIK. Однако конечными бенефициарами остались три родственницы бизнесмена.