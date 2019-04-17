Жвания утверждает, что не подавал в суд иск против Порошенко

Давид Жвания

Экс-народный депутат Давид Жвания утверждает, что не подавал иск в Окружной административный суд Киева с требованием запретить выезд за границу президенту Петру Порошенко, главе Верховной Рады Андрею Парубию, а также судьям Верховного и апелляционного судов. Об этом он сказал в комментарии Украинской правде.

"Я опровергаю, никакой иск я не подавал. В этом дурдоме я принимать участия не хочу", - сказал Жвания.

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По его словам, он позвонил в Окружной админсуд Киева, который опубликовал соответствующее сообщение об иске на своем официальном сайте, с требованием пояснить, каким образом на сайте появилось заявление от его имени, им не подписанное.

Однако в суде, по словам Жвании, ответили, что уже не работают.

"Я утром буду обращаться в суд, чтобы они объяснили, каким образом появился (иск, - ред.). Они объяснили, что это по почте кто-то направил, и они обнародовали на сайте, а я никакого искового заявления не отправлял", - утверждает Жвания.

"Иск не зарегистрирован, он не имеет номера, они просто вывесили на сайт, что такое заявление есть, подписи нет, это просто хаос. Если бы я подавал такое заявление, так я бы вышел и сказал об этом. Это очень серьезное заявление для того, чтобы это по почте отправлять в суд", - отметил экс-депутат.

Сегодня Окружной админсуд Киева на своем официальном сайте опубликовал иск от якобы Жвании о запрете выезжать за границу президенту Петру Порошенко, главе Верховной Рады Андрею Парубию, а также судьям Верховного и апелляционного судов в течение года после парламентских и президентских выборов и в течение года после их увольнения. В целом в иске указаны 180 чиновников.