К "антиколомойскому" закону подали уже около 5000 поправок - Арахамия

К "антиколомойскому" законопроекту о невозврате национализированных банков бывшим владельцам №2571-д подано уже около 5000 поправок. Об этом сообщил лидер фракции Слуга народа Давид Арахамия в программе "Свобода слова Савика Шустера".
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По его словам, подавать поправки к законопроекту можно до конца недели, и он не исключает, что их количество может вырасти с 5000 до 10 000.
Арахамия назвал ситуацию тяжелой, поскольку есть дедлайн, до которого нужно принять закон, а только рассмотрение поданных поправок в комитете, а не в зале парламента, займет много времени.
Арахамия назвал три сценария рассмотрения законопроекта во втором чтении:
- договариваться с авторами поправок, чтобы они их отозвали;
- внести в Раду только те поправки, которые одобрит комитет;
- полностью рассмотреть все поправки и проводить заседания даже ночью.
Первый из сценариев Арахамия считает маловероятным, поскольку есть "группы сопротивления".