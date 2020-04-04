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К "антиколомойскому" закону подали уже около 5000 поправок - Арахамия

К "антиколомойскому" закону подали уже около 5000 поправок - Арахамия - Фото
Давид Арахамия (Фото: LIGA.net)
04.04.2020, 18:45

Лидер фракции Слуга народа Давид Арахамия рассказал о том, что к законопроекту о невозврате банков подано около 5000 поправок

К "антиколомойскому" законопроекту о невозврате национализированных банков бывшим владельцам №2571-д подано уже около 5000 поправок. Об этом сообщил лидер фракции Слуга народа Давид Арахамия в программе "Свобода слова Савика Шустера".

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По его словам, подавать поправки к законопроекту можно до конца недели, и он не исключает, что их количество может вырасти с 5000 до 10 000.

Арахамия назвал ситуацию тяжелой, поскольку есть дедлайн, до которого нужно принять закон, а только рассмотрение поданных поправок в комитете, а не в зале парламента, займет много времени.

Арахамия назвал три сценария рассмотрения законопроекта во втором чтении:

- договариваться с авторами поправок, чтобы они их отозвали;

- внести в Раду только те поправки, которые одобрит комитет;

- полностью рассмотреть все поправки и проводить заседания даже ночью.

Первый из сценариев Арахамия считает маловероятным, поскольку есть "группы сопротивления".

  • Принятие законов о банках и рынке земли входит в число prior actions, которые Украина должна выполнить для получения новой программы МВФ. Сейчас Украина претендует на расширенную помощь МВФ из-за пандемии коронавируса. СМИ сообщали о $7 млрд – $10 млрд. Если закон провалят, страну может ждать дефолт.
  • Перед голосованием за банковский законопроект президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов поддержать оба проекта, поскольку от них зависит получение финансовом помощи от МВФ, Всемирного банка и ЕС
  • 24 марта стал известен его текст законопроекта: основные моменты.
  • 30 марта законопроект был принят Радой за основу.
Денис Юдин
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верховная рада Давид Арахамия антиколомойский закон
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