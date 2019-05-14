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14.05.2019, 11:46

К Филарету приехали четыре епископа из более 60-ти - ВВС Украина

К Филарету приехали четыре епископа из более 60-ти - ВВС Украина - Фото
Патриарх Филарет (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Со времени создания Православной церкви Украины между Филаретом и Епифанием - противостояние: первый якобы недоволен нынешней "символической" ролью

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Сегодня, 14 мая, в Киев на молитвенное празднование в честь священномученика Макария по приглашению почетного патриарха Православной церкви Украины Филарета приехали только четыре епископа из более 60-ти. Об этом со ссылкой на источники пишет Би-би-си Украина.

Во Владимирский собор прибыли архиепископ Симферопольский и Крымский Климент, а также иерархи из бывших приходов УПЦ КП в РФ - митрополит Белгородский и Обоянский Иоасаф, его викарий Петр и епископ Адриан. Как пишет источник, Климент приехал "из уважения к Филарету".

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Руководителя ПЦУ Епифания также не было: он уехал в Мариуполь.

Не явился и один из самых влиятельных иерархов ПЦУ, в прошлом основной конкурент Епифания на предстоятельство в автокефальной церкви, митрополит Луцкий и Волынский Михаил. Его СМИ считали возможным союзником Филарета.

Как пишет источник, на литургии Филарет "помянул в диптихе предстоятелей поместных православных церквей митрополита Киевского и всея Украины Епифания". Агентство расшифровывает: это значит, что Филарет признает предстоятельство Епифания.

8 мая 2019 года патриарх Филарет разослал епископам ПЦУ письмо на бланках УПЦ КП, пригласив их на "братскую встречу" 14 мая. Епифания не позвал. Филарет объявил, что УПЦ КП, о самороспуске которой сообщили 15 декабря 2018 года перед поместным собором, все еще существует. Епифаний считает, что возврат к предыдущей структуре Киевского патриархата - это изоляция, потеря томоса и всех достижений церковной независимости.

Тема дня: Филарет пошел против Епифания. Это грозит ПЦУ расколом?

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Теги: религия, упц кп, филарет, епифаний, пцу
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