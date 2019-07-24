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Кабмин: Гособоронзаказ будет утверждать СНБО

Кабмин: Гособоронзаказ будет утверждать СНБО - Фото
Фото: depositphotos.com
24.07.2019, 17:37

После СНБО, гособоронзаказ должны будут одобрить в правительстве и парламенте

Кабинет министров изменил порядок утверждения государственного оборонного заказа. Теперь основные показатели заказы будут отправляться на утверждение в Совет национальной безопасности и обороны, а также в министерство экономического развития и торговли. Соответствующее решение правительство приняло 24 июля, передает пресс-служба Минэкономразвития.

На первом этапе показатели гособоронзаказа (то есть заказ военной техники, оборудования, оружия и т.п.) будут отправлять на согласование СНБО, а впоследствии к процессу утверждения приобщат правительство и Верховную Раду.

На следующем этапе, после одобрения СНБО, основные показатели оборонного заказа поступают в правительство, которое принимает решение об их утверждении, согласовав их с профильным комитетом Верховной Рады. После этого правительство доводит основные показатели оборонного заказа до государственных заказчиков, Минфина, Казначейства и других заинтересованных центральных органов власти, говорится в сообщении Минэкономики.

Изменить объемы гособоронзаказа можно будет только по согласованию с правительством и профильным комитетом Верховной Рады.

19 июля в СБУ сообщили, что разоблачили схему поставок некачественных мясных консервов для военнослужащих Вооруженных сил, организованную должностными лицами ВСУ.

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минобороны снбо армия кабмин
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