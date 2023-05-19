UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кабмин назначил двух заместителей министра образования. Они будут отвечать за школы и вузы

Цей матеріал також доступний українською
19.05.2023, 19:26
Кабмин назначил двух заместителей министра образования. Они будут отвечать за школы и вузы - Фото
Фото: facebook.com/oksenlisovyi

Сегодня, 19 мая, правительство назначило двух заместителей министра образования – Андрея Сташкива и Михаила Винницкого. Первый будет отвечать за среднее образование, второй – за высшее. Об этом сообщил министр образования Оксен Лисовой.

"Для меня важно, что и Андрей, и Михаил не только отличные менеджеры, но и сильные практики", – написал он.

Министр сообщил, что у Сташкива более пяти лет опыта работы заместителем директора областного департамента образования в Ивано-Франковской области. Он координировал внедрение реформы НУШ: это и обновление образовательного пространства, и обучение учителей, и формирование сети школ.

"Уверен, что его экспертиза и опыт сотрудничества с общинами и школами помогут продолжить качественные трансформации в системе среднего образования уже по всей стране", – отметил Лисовой.

Винницкий, по словам министра, более 20 лет преподает на кафедре социологии в Киево-Могилянской Академии, а также в Могилянской и Львовской бизнес-школах (УКУ). Он является консультантом по управлению и организационному развитию. С 2014 по 2020 год был советником трех министров образования и науки Украины. А в 2019-2022 годах возглавлял Секретариат Национального агентства по обеспечению качества высшего образования.

"Его многолетний опыт и современное видение высшего образования – именно то, что нужно сегодня украинской системе образования", – написал Лисовой.

  • В конце апреля министр заявил, что власти собираются разработать принципиально новую модель зарплат для учителей.

Читайте также: Советы | Образование в Украине. С какими проблемами сталкивается молодежь

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
минобразованияоксен лисовоймихаил винницкийандрей сташкив
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 