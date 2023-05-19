Кабмин назначил двух заместителей министра образования. Они будут отвечать за школы и вузы

Сегодня, 19 мая, правительство назначило двух заместителей министра образования – Андрея Сташкива и Михаила Винницкого. Первый будет отвечать за среднее образование, второй – за высшее. Об этом сообщил министр образования Оксен Лисовой.

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"Для меня важно, что и Андрей, и Михаил не только отличные менеджеры, но и сильные практики", – написал он.

Министр сообщил, что у Сташкива более пяти лет опыта работы заместителем директора областного департамента образования в Ивано-Франковской области. Он координировал внедрение реформы НУШ: это и обновление образовательного пространства, и обучение учителей, и формирование сети школ.

"Уверен, что его экспертиза и опыт сотрудничества с общинами и школами помогут продолжить качественные трансформации в системе среднего образования уже по всей стране", – отметил Лисовой.

Винницкий, по словам министра, более 20 лет преподает на кафедре социологии в Киево-Могилянской Академии, а также в Могилянской и Львовской бизнес-школах (УКУ). Он является консультантом по управлению и организационному развитию. С 2014 по 2020 год был советником трех министров образования и науки Украины. А в 2019-2022 годах возглавлял Секретариат Национального агентства по обеспечению качества высшего образования.

"Его многолетний опыт и современное видение высшего образования – именно то, что нужно сегодня украинской системе образования", – написал Лисовой.

В конце апреля министр заявил, что власти собираются разработать принципиально новую модель зарплат для учителей.

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