Уряд призначив двох заступників міністра освіти. Вони відповідатимуть за школи та виші

Сьогодні, 19 травня, уряд призначив двох заступників міністра освіти – Андрія Сташківа та Михайла Винницького. Перший відповідатиме за середню освіту, другий – за вищу. Про це повідомив міністр освіти Оксен Лісовий.

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"Для мене важливо, що і Андрій, і Михайло не лише чудові менеджери, а й сильні практики", – написав він.

Міністр повідомив, що Сташків має понад п’ять років досвіду роботи заступником директора обласного департаменту освіти в Івано-Франківській області. Він координував впровадження реформи НУШ: це і оновлення освітнього простору, і навчання вчителів, і формування мережі шкіл.

"Упевнений, що його експертиза та досвід співпраці з громадами та школами допоможе продовжити якісні трансформації в системі середньої освіти вже у всій країні", – зазначив Лісовий.

Винницький, за словами міністра, понад 20 років викладає на кафедрі соціології у Києво-Могилянській Академії, а також у Могилянській та Львівській бізнес-школах (УКУ). Він є консультантом з управління та організаційного розвитку. З 2014 до 2020 року був радником трьох міністрів освіти і науки України. А у 2019-2022 роках очолював секретаріат Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

"Його багатолітній досвід та сучасне бачення вищої освіти – саме те, що потрібно сьогодні українській системі освіти", – написав Лісовий.

Наприкінці квітня міністр заявив, що влада збирається розробити принципово нову модель зарплат для вчителів.

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