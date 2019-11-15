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Кабмин назначил своего представителя в Раде вместо Верещук

Кабмин назначил своего представителя в Раде вместо Верещук - Фото
Елена Шуляк (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
15.11.2019, 21:59

Прежний представитель правительства в парламенте уволилась ранее сегодня

Кабинет министров назначил своего представителя в парламенте вместо Ирины Верещук, которая ранее сегодня уволилась с должности. Об этом сообщила пресс-служба правительства по итогам заседания.

Представлять Кабмин в Раде девятого созыва будет народный депутат от Слуги народа Елена Шуляк. Премьер Алексей Гончарук, представляя ее, отметил, что она хорошо себя зарекомендовала во время работы в парламенте. И выразил надежду на эффективное и результативное сотрудничество.

В Раду Елена Шуляк попала по списку СН под 13-м номером. Является замглавы комитета по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. До работы в парламенте занимала должность члена правления, руководителя сектора Строительство в Офисе эффективного регулирования (BRDO), гендиректора Мидланд Девелопмент Украина. Также была вице-президентом Союза украинских предпринимателей и Young Presidents' Organization.

Отметим, Верещук заявила в комментарии журналистам, что она уволилась по собственной инициативе из-за "расхождений в подходе к коммуникации между Кабмином и Радой", а также из-за отсутствия "общего языка с премьер-министром": "Мы не сработались". 

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елена шуляк представитель кабмина правительство верховная рада
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