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Слуга народа может пополниться двумя новыми депутатами - Арахамия

Слуга народа может пополниться двумя новыми депутатами - Арахамия - Фото
Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
15.11.2019, 11:55

Сегодня с утра в Слуге народа решили исключить двух нардепов из фракции

Фракция Слуга народа может пополниться двумя новыми депутатами. Об этом LIGA.net сообщил глава фракции Давид Арахамия.

Он отметил, что на данный момент фракция собирает подписи по сессионном залу, чтобы письменно закрепить утреннее решение об исключении нардепов Анны Скороход и Антона Полякова.

"Если результаты голосования подтвердятся и будет объявлено об их исключении, то через месяц-полтора к нам зайдут два новых депутата", - рассказал Арахамия. При этом он отказался назвать фамилии и фракционную принадлежность претендентов.

Справка. Вчера с трибуны Рады Скороход заявила, что ее мужа задержали якобы по поручению одного из замов главы Офиса президента. Она считает, что причиной задержания стал ее отказ голосовать за законопроект о рынке земли. Позже глава фракции Давид Арахамия заверил, что СН не имеет никакого отношения к задержанию и заявил, что Скороход могут исключить из СН, так как она не выполняет решений фракции. Также он обвинил ее и ее мужа в лоббировании интересов олигархических групп с помощью денег и запугиваний.

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Слуга народа Давид Арахамия Анна Скороход антон поляков
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