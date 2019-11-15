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Скороход исключили из фракции Слуга народа

Скороход исключили из фракции Слуга народа - Фото
Анна Скороход (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
15.11.2019, 10:17

Нардеп сохранит мандат и останется работать в парламенте, поскольку была избрана по мажоритарному округу

В президентской фракции Слуга народа решили исключить нардепа Анну Скороход из своего состава. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщила зампредседателя фракции Евгения Кравчук.

По ее словам, такое решение было принято сегодня на утреннем заседании фракции. Причина исключения - систематическое голосование в комитетах и сессионном зале вопреки принятой позиции фракции

Скороход прошла в Раду по мажоритарному округу №93 (Киевская область), поэтому после исключения из рядов СН ей не грозит потеря мандата: она будет просто внефракционным депутатом.

Справка. Вчера с трибуны Рады Скороход заявила, что ее мужа задержали якобы по поручению одного из замов главы Офиса президента. Она считает, что причиной задержания стал ее отказ голосовать за законопроект о рынке земли. Позже глава фракции Давид Арахамия заверил, что СН не имеет никакого отношения к задержанию и заявил, что Скороход могут исключить из СН, так как она не выполняет решений фракции. Также он обвинил ее и ее мужа в лоббировании интересов олигархических групп с помощью денег и запугиваний.

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Слуга народа задержание Алексей Алякин Анна Скороход
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