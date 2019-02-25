Кабмин о Евровидении: Необходимо изменить правила отбора

Вячеслав Кириленко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В правила отбора представителя от Украины на песенный конкурс Евровидение нужно внести изменения, чтобы избежать повторения скандальной ситуации, которая возникла в этом году с победительницей певицей Maruv. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко, передает Прямой.

По его словам, необходимо четко предусмотреть в правилах проведения отбора, что артисты, которые гастролируют или гастролировали на территории государства-агрессора, не имеют права участвовать в отборе на Евровидение от Украины.

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Кириленко добавил, что в этом конкурсе участники представляют не только себя лично, а всю страну. Поэтому, по его словам, возник конфликт вокруг нынешнего отбора.

Ранее сегодня ОАО Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) и певица MARUV, которая победила в национальном отборе на Евровидение-2019, не пришли к согласию относительно участия певицы в конкурсе из-за ряда причин. Договор между ними не подписан.