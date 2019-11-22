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Кабмин опубликовал список кандидатов на должность главы НАПК

Кабмин опубликовал список кандидатов на должность главы НАПК - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
22.11.2019, 15:48

Среди претендентов 22 имеют юридическое образование, девять - научную степень. Большинство кандидатов из Киева

Кабмин опубликовал список имен 32 кандидатов на должность главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Об этом говорится на сайте правительства. 

Среди претендентов 22 имеют юридическое образование, девять - научную степень. Большинство кандидатов из Киева, сообщает Transparency International Ukraine.

Список кандидатов:

- Наталья Бойко;

- Дмитрий Булах;

- Владимир Величко;

- Павел Гарницкий;

- Роман Гекалюк;

- Анна Горбенко;

- Дмитрий Давтян;

- Анатолий Ежов;

- Ирина Займак;

- Геннадий Зеленов;

- Роман Кармазин;

- Виктория Козаченко;

- Виктор Кравцов;

- Юрий Кравченко;

- Руслан Магамедрасулов;

- Сергей Маштабей;

- Александр Новиков;

- Роман Осипчук;

- Оксана Пархоменко-Куцевил;

- Иван Пресняков;

- Виктор Рева;

- Александр Скопич;

- Анна Соломатина; 

- Лилия Ставская;

- Роман Стецишин;

- Владимир Уразовский;

- Анатолий Фодчук;

- Николай Хавронюк;

- Александр Цивинский;

- Олег Шрам;

- Николай Юпатин.

Следующий этап конкурса состоится 25 ноября - комиссия решит, какие заявки соответствуют требованиям конкурса.

  • Ранее сообщалось, что НАБУ объявило о подозрении бывшей главе НАПК Корчак.

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