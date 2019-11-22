Кабмин опубликовал список кандидатов на должность главы НАПК

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Кабмин опубликовал список имен 32 кандидатов на должность главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Об этом говорится на сайте правительства.

Среди претендентов 22 имеют юридическое образование, девять - научную степень. Большинство кандидатов из Киева, сообщает Transparency International Ukraine.

Список кандидатов:

- Наталья Бойко;

- Дмитрий Булах;

- Владимир Величко;

- Павел Гарницкий;

- Роман Гекалюк;

- Анна Горбенко;

- Дмитрий Давтян;

- Анатолий Ежов;

- Ирина Займак;

- Геннадий Зеленов;

- Роман Кармазин;

- Виктория Козаченко;

- Виктор Кравцов;

- Юрий Кравченко;

- Руслан Магамедрасулов;

- Сергей Маштабей;

- Александр Новиков;

- Роман Осипчук;

- Оксана Пархоменко-Куцевил;

- Иван Пресняков;

- Виктор Рева;

- Александр Скопич;

- Анна Соломатина;

- Лилия Ставская;

- Роман Стецишин;

- Владимир Уразовский;

- Анатолий Фодчук;

- Николай Хавронюк;

- Александр Цивинский;

- Олег Шрам;

- Николай Юпатин.

Следующий этап конкурса состоится 25 ноября - комиссия решит, какие заявки соответствуют требованиям конкурса.

Ранее сообщалось , что НАБУ объявило о подозрении бывшей главе НАПК Корчак.

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