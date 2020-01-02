Кабмин поможет людям с инвалидностью найти работу

Кабмин обещает, что людям с инвалидностью будет легче найти работу (Фото: depositphotos.com)

Кабинет министров поможет людям с инвалидностью трудоустроиться. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

"Для поддержки людей с инвалидностью мы создаем платформу для облегчения контакта работодателя и потенциальных работников. Фокус заключается в доступности человека к рабочим местам и социально-культурных объектов", - отметил премьер-министр Алексей Гончарук.

Профподготовка человека с инвалидностью будет осуществляться в том числе путем введения ваучеров на образование, совместных программ подготовки со Службой занятости и работодателями.

В 2018 году Государственная казначейская служба перечислила из госбюджета на счета финансовых органов ОГА первый транш субвенции на материальную помощь различным слоям населения в сумме 356 млн грн.

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