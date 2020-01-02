Кабмин поможет людям с инвалидностью найти работу

Кабинет министров поможет людям с инвалидностью трудоустроиться. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.
"Для поддержки людей с инвалидностью мы создаем платформу для облегчения контакта работодателя и потенциальных работников. Фокус заключается в доступности человека к рабочим местам и социально-культурных объектов", - отметил премьер-министр Алексей Гончарук.
Профподготовка человека с инвалидностью будет осуществляться в том числе путем введения ваучеров на образование, совместных программ подготовки со Службой занятости и работодателями.
Читайте также: Украина отказалась от слова "инвалид"