Кабмин позволил Супрун частично исполнять свои обязанности

Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Кабинет министров принял постановление, которое позволяет и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун исполнять свои обязанности, кроме исключительных полномочий как члена правительства. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Это постановление…позволяет разблокировать наиболее критичные вопросы работы Минздрава", - говорится в сообщении.

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Уточняется, что постановление позволяет утвердить распределение вакцин и препаратов, отправить на заграничное лечение 44 украинца, продолжить строительство детской больницы ОХМАТДИТ и закупить оборудование.

Ранее сегодня Супрун сообщила, что из-за решения Окружного суда сотни до вакцин, препаратов от туберкулеза, рака и других заболеваний "застряли" на складах.