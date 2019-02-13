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13.02.2019, 21:45

Кабмин позволил Супрун частично исполнять свои обязанности

Кабмин позволил Супрун частично исполнять свои обязанности - Фото
Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Кабмин принял постановление, которое позволяет Минздраву частично разблокировать работу, в частности, утвердить распределение препаратов и вакцин

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Кабинет министров принял постановление, которое позволяет и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун исполнять свои обязанности, кроме исключительных полномочий как члена правительства. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Это постановление…позволяет разблокировать наиболее критичные вопросы работы Минздрава", - говорится в сообщении.

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Уточняется, что постановление позволяет утвердить распределение вакцин и препаратов, отправить на заграничное лечение 44 украинца, продолжить строительство детской больницы ОХМАТДИТ и закупить оборудование.

Ранее сегодня Супрун сообщила, что из-за решения Окружного суда сотни до вакцин, препаратов от туберкулеза, рака и других заболеваний "застряли" на складах.

 

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Теги: кабмин, минздрав, ульяна супрун
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