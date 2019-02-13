"Лекарства застряли на складе": Супрун назвала последствия иска

Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В связи с иском и последующим решением суда, которым и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун запрещено исполнять обязанности, - заблокирована работа ведомства. В том числе, целый ряд лекарств и вакцин застряли на складах. Об этом Супрун написала в своем Facebook.

По состоянию на сейчас, уточняет она, на складах "застряли": 390 тыс доз вакцин КПК; лекарства для пациентов с орфанными заболеваниями; лекарства для терапии людей с ВИЧ/СПИД; препараты для лечения туберкулеза; препараты для лечения рака молочной железы и рака щитовидной железы; 954 тыс доз вакцин против полиомиелита.

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Из Facebook Ульяны Супрун

Кроме того, шесть тысяч медпрепаратов – в процессе перерегистрации, еще семь тысяч – в процессе регистрации. Более 150 препаратов завершили цикл проверки и ждут решения, а шесть из них – требуют сверхсрочной регистрации.

Супрун также указывают, что из-за остановки работы министерства стратегия развития медицинского образования не выносится на заседания правительства, под угрозой – проведение экзаменов для студентов-стоматологов. Также заблокировано строительство детской больницы ОХМАТДЕТ и откладывается введение госконтроля за ценами на лекарства из Нацперечня.

Ранее сегодня Супрун заявила, что, по ее мнению, суд затягивает с вынесением решения по делу об отстранении ее от выполнения обязанностей главы Минздрава. Позже вице-премьер Геннадий Зубко сообщил, что Кабмин направит в суд жалобу для разблокирования работы Минздрава.