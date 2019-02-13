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13.02.2019, 15:44

Кабмин придумал, как вернуть к работе Супрун - вице-премьер

Кабмин придумал, как вернуть к работе Супрун - вице-премьер - Фото
Геннадий Зубко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Правительство намерено возобновить работу заместителей министра здравоохранения и направит для этого жалобу в суд

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Кабинет министров Украины направит в суд жалобу для разблокирования работы Министерства здравоохранения. Об этом сегодня на брифинге сообщил вице-премьер-министр Геннадий Зубко, отвечая на вопрос, обсуждался ли на заседании Кабмина вопрос разблокирования Минздрава.

"Сегодня правительство приняло решение о том, чтобы направить жалобу в суд и таким образом разблокировать работу Минздрава", - сказал он.

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На просьбу журналистов рассказать о жалобе подробнее, Зубко отметил, что пока есть только протокольное поручение подготовить жалобу, и она будет опубликована завтра, 14 февраля.

Цель документа - чтобы первый замминистра здравоохранения в лице Ульяны Супрун и другие заместители министра могли приступить к работе.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун считает, что суд затягивает с вынесением решения по делу об отстранении ее от выполнения обязанностей главы Минздрава. На брифинге она заявила, что собирается сегодня разблокировать работу министерства.

На прошлой неделе ОАСК по иску нардепа-радикала Игоря Мосийчука запретил Ульяне Супрун выполнять обязанности главы Минздрава. Одной из причин решения стало то, что Супрун, по данным истца, находится в иностранном гражданстве, хотя в 2015-м получила гражданство Украины. Президент Петр Порошенко заявил о полной поддержке Супрун, а министр юстиции Павел Петренко пообещал обжаловать решение суда.

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Теги: кабмин, суд, минздрав, геннадий зубко
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