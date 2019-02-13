"Министерство будет разблокировано". Супрун едет в Кабмин

Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун считает, что суд затягивает с вынесением решения по делу об отстранении ее от выполнения обязанностей главы Минздрава. На брифинге она заявила, что собирается сегодня разблокировать работу министерства.

Супрун отметила, что судья Окружного админсуда Киева Сергей Каракашьян долго не выходит из совещательной комнаты якобы для того, чтобы затянуть процесс и отсрочить принятие решения.

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Решение ОАСК, по ее мнению, создает опасный прецедент, который может быть применен к любой институции в Украине - Кабмину или даже президенту.

"Оказывается, что именно судья Окружного суда имеет неограниченные полномочия и не несет никакой ответственности относительно последствий невыполнения своих обязанностей", - заявила она.

Также, отметила она, заблокирован процесс вакцинации - как детей, так и военнослужащих.

"После нашей пресс-конференции я еду в Кабмин на заседание правительства, и мы будем решать этот вопрос. Министерство будет разблокировано", - заявила она.

На прошлой неделе ОАСК по иску нардепа-радикала Игоря Мосийчука запретил Ульяне Супрун выполнять обязанности главы Минздрава. Одной из причин решения стало то, что Супрун, по данным истца, находится в иностранном гражданстве, хотя в 2015-м получила гражданство Украины. Президент Петр Порошенко заявил о полной поддержке Супрун, а министр юстиции Павел Петренко пообещал обжаловать решение суда.

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