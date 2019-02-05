Порошенко: Супрун имеет полную поддержку президента

Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Президент Украины Петр Порошенко полностью поддерживает Ульяну Супрун в ее деятельности на посту и.о. министра здравоохранения. Об этом он заявил сегодня на ежегодном приеме компаний-членов Американской торговой палаты в Украине.

"Я хотел бы высказать свою позицию как президента относительно сегодняшнего судебного решения. Хочу подчеркнуть, что я как президент комментировать решения суда по закону не имею права", - сказал Порошенко.

Реклама

Вместе с тем он подчеркнул, что Супрун "имеет полную поддержку президента". "И я очень ценю, что мы вместе с госпожой Супрун, с правительством и парламентом сделали в направлении медицинской реформы", - заявил Порошенко.

По его словам, Супрун является гражданкой Украины.

"Хочу напомнить, что вопрос гражданства относится к исключительной компетенции президента Украины. Я недавно встречался с госпожой Ульяной и подчеркиваю - госпожа Ульяна является гражданкой Украины, в соответствии с указом, который подписал президент Петр Порошенко о предоставлении ей украинского гражданства. Точка", - подытожил он.

Сегодня лидер Радикальной партии Олег Ляшко написал у себя в Facebook, что Окружной админсуд Киева по иску его однопартийца Игоря Мосийчука, запретил Супрун выполнять обязанности министра здравоохранения.

Одной из причин такого решения стало то, что Супрун, по данным истца, до сих пор находится в иностранном гражданстве, хотя в 2015 году получила гражданство Украины.