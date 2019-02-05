Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
05.02.2019, 16:25

Суд объяснил, почему отстранил Супрун от должности

Суд объяснил, почему отстранил Супрун от должности - Фото
Ульяна Супрун (фото - Анжрей Гудзенко/LIGA.net)

Суд утверждает, что Супрун превысила срок, на который была уполномочена выполнять обязанности министра

Реклама
Реклама

Окружной административный суд города Киева назвал причины, по которым запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения.

"Свое решение суд мотивировал наличием признаков очевидной противоправности во временном исполнении первым заместителем министра здравоохранения Украины полномочий такого министра в срок, превышающий один месяц с момента наделения лица соответствующими полномочиями (27 июля 2016)", - говорится в сообщении на сайте суда.

Реклама

Вторая причина – то, что Супрун, по данным истца, до сих пор находится в иностранном гражданстве, хотя в 2015 году получила гражданство Украины.

Ранее сегодня лидер Радикальной партии Олег Ляшко написал у себя в Facebook, что Окружной административный суд Киева по иску другого депутата Радикальной партии, Игоря Мосийчука, запретил Супрун выполнять свои обязанности на этой должности.

Кабинет министров выразил поддержку Супрун. "Относительно ситуации с Ульяна Супрун. Нельзя допустить остановки реформы медицинской отрасли и возвращения в нее коррупции. Мы начали изменения. Пришло время их защитить, чтобы украинцы получали качественные медицинские услуги", - написал премьер-министр Владимир Гройсман.

Правительство намерено обжаловать это решение.

Отправить:
Распечатать:
Теги: суд, ульяна супрун
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 