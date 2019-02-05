Суд объяснил, почему отстранил Супрун от должности

Ульяна Супрун (фото - Анжрей Гудзенко/LIGA.net)

Окружной административный суд города Киева назвал причины, по которым запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения.

"Свое решение суд мотивировал наличием признаков очевидной противоправности во временном исполнении первым заместителем министра здравоохранения Украины полномочий такого министра в срок, превышающий один месяц с момента наделения лица соответствующими полномочиями (27 июля 2016)", - говорится в сообщении на сайте суда.

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Вторая причина – то, что Супрун, по данным истца, до сих пор находится в иностранном гражданстве, хотя в 2015 году получила гражданство Украины.

Ранее сегодня лидер Радикальной партии Олег Ляшко написал у себя в Facebook, что Окружной административный суд Киева по иску другого депутата Радикальной партии, Игоря Мосийчука, запретил Супрун выполнять свои обязанности на этой должности.

Кабинет министров выразил поддержку Супрун. "Относительно ситуации с Ульяна Супрун. Нельзя допустить остановки реформы медицинской отрасли и возвращения в нее коррупции. Мы начали изменения. Пришло время их защитить, чтобы украинцы получали качественные медицинские услуги", - написал премьер-министр Владимир Гройсман.

Правительство намерено обжаловать это решение.