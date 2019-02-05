Кабмин поддержал Ульяну Супрун

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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Кабинет министров выразил поддержку и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун. Об этом премьер Владимир Гройсман сообщил у себя в Facebook.

"Относительно ситуации с Ульяной Супрун. Нельзя допустить остановки реформы медицинской отрасли и возвращения в нее коррупции. Мы начали изменения. Пришло время их защитить, чтобы украинцы получали качественные медицинские услуги", - написал он.

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Члены правительства сделали совместное заявление. "Мы крайне обеспокоены сегодняшним решением Окружного административного суда Киева об отстранении Ульяны Супрун от исполнения обязанностей. Это решение будет обжаловано в установленном законом порядке, и мы будем добиваться его отмены в установленном законом порядке", - говорится в нем.

Ранее сегодня лидер Радикальной партии Олег Ляшко написал у себя в Facebook, что Окружной административный суд Киева по иску другого депутата Радикальной партии, Игоря Мосийчука, запретил Супрун выполнять свои обязанности на этой должности.

Министерство подтвердило такое решение суда. "Консультируемся с юристами. Будем держать в курсе. Работаем!", - написал МОЗ.

Вчера Супрун написала в Facebook, что 15 февраля состоится суд против нее. "Будет рассматриваться иск депутата Игоря Мосийчука об отсутствии у меня компетенций (полномочий) к исполнению обязанностей. Что на самом деле является очередной атакой на трансформацию системы здравоохранения", - написала она.

Она также сообщила, что ОАСК уже рассматривал подобные иски и не удовлетворил ни один из них.