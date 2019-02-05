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05.02.2019, 21:49

Решение суда по Супрун будет срочно обжаловано - Минюст

Решение суда по Супрун будет срочно обжаловано - Минюст - Фото
Павел Петренко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Павел Петренко назвал решение Окружного админсуда Киева "абсурдным и безответственным"

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Решение Окружного админсуда Киева, которым Ульяне Супрун запрещено выполнять обязанности министра здравоохранения, будет срочно обжаловано. Об этом в Facebook сообщил глава Минюста Павел Петренко.

Он назвал Супрун "коллегой, которая впервые в истории страны бросила вызов системе".

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"Абсурдные, безответственные решения украинских судов не смогут запретить Ульяне выполнять обязанности министра здравоохранения. Решение Окружного админсуда Киева будет срочно обжаловано", - написал Петренко.

Министр отметил, что "судебную реформу мы должны довести до конца".

Сегодня лидер Радикальной партии Олег Ляшко написал у себя в Facebook, что Окружной админсуд Киева по иску его однопартийца Игоря Мосийчуказапретил Супрун выполнять обязанности  министра здравоохранения. 

Одной из причин такого решения стало то, что Супрун, по данным истца, до сих пор находится в иностранном гражданстве, хотя в 2015 году получила гражданство Украины.

Президент Украины Петр Порошенко заявил о полной поддержке Супрун в ее деятельности на посту и.о. министра здравоохранения.

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Теги: суд, минздрав, ульяна супрун, павел петренко, министр
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