Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
13.02.2019, 11:09

В суде не знают, когда будет решение по Супрун

В суде не знают, когда будет решение по Супрун - Фото
Фото: LIGA.net

Судья-спикер ОАСК Богдан Санин говорит, что они "аналогично ждали весь день вчера, ждем сегодня и надеемся", что судья объявит решение по Супрун

Реклама
Реклама

Судья Сергей Каракашьян, который 11 февраля удалился в совещательную комнату для принятия решения по делу об отстранении Ульяны Супрун от выполнения обязанностей и.о. главы Минздрава, изучает значительный объем материалов дела, поэтому принятие решения затягивается. Об этом на брифинге сообщил судья-спикер Окружного админсуда Киева Богдан Санин.

По его словам, скорость принятия решения "зависит от многих факторов", в первую очередь от объема материалов и пояснений участников дела. Заседание позавчера длилось более четырех часов. Санин подчеркнул, что иногда текст решения занимает от 20 до 50 страниц.

Реклама

Он уточнил, что судья может выйти с решением "как сегодня, так и завтра, так и через 10 минут". 

"Но нет гарантии что он выйдет, это зависит от самого судьи", - заявил Санин.

Уточняя по просьбе журналистов, может ли Супрун подписывать документы, он напомнил, что оспариваемое решение суда предусматривает только два запрета для и.о. министра: а) принимать участие в заседаниях Кабмина и б) определять стратегический план Минздрава.

"Мы не решаем конкретный вопрос, имеет ли она право подписать тот или иной договор, мы определяем объем полномочий и ограничений, на которые распространяется решение. Если есть сомнения насчет подписания того или иного документа, Министерство здравоохранения имеет право обратиться за соответствующим разъяснением, и судья... даст разъяснения", - пояснил он.

На прошлой неделе ОАСК по иску нардепа-радикала Игоря Мосийчука запретил Ульяне Супрун выполнять обязанности главы Минздрава. Одной из причин решения стало то, что Супрун, по данным истца, находится в иностранном гражданстве, хотя в 2015-м получила гражданство Украины.

Президент Петр Порошенко заявил о полной поддержке Супрун в ее деятельности на посту и.о. министра здравоохранения, а министр юстиции Павел Петренко пообещал оперативно обжаловать указанное решение суда.

Читайте также: Страна СупруниЯ. Пять мифов политиков о работе Ульяны Супрун

Отправить:
Распечатать:
Теги: отстранение, минздрав, ульяна супрун, судья, богдан санин, решение суда, игорь мосийчук, Сергей Каракашьян
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 