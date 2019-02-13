В суде не знают, когда будет решение по Супрун

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Судья Сергей Каракашьян, который 11 февраля удалился в совещательную комнату для принятия решения по делу об отстранении Ульяны Супрун от выполнения обязанностей и.о. главы Минздрава, изучает значительный объем материалов дела, поэтому принятие решения затягивается. Об этом на брифинге сообщил судья-спикер Окружного админсуда Киева Богдан Санин.

По его словам, скорость принятия решения "зависит от многих факторов", в первую очередь от объема материалов и пояснений участников дела. Заседание позавчера длилось более четырех часов. Санин подчеркнул, что иногда текст решения занимает от 20 до 50 страниц.

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Он уточнил, что судья может выйти с решением "как сегодня, так и завтра, так и через 10 минут".

"Но нет гарантии что он выйдет, это зависит от самого судьи", - заявил Санин.

Уточняя по просьбе журналистов, может ли Супрун подписывать документы, он напомнил, что оспариваемое решение суда предусматривает только два запрета для и.о. министра: а) принимать участие в заседаниях Кабмина и б) определять стратегический план Минздрава.

"Мы не решаем конкретный вопрос, имеет ли она право подписать тот или иной договор, мы определяем объем полномочий и ограничений, на которые распространяется решение. Если есть сомнения насчет подписания того или иного документа, Министерство здравоохранения имеет право обратиться за соответствующим разъяснением, и судья... даст разъяснения", - пояснил он.

На прошлой неделе ОАСК по иску нардепа-радикала Игоря Мосийчука запретил Ульяне Супрун выполнять обязанности главы Минздрава. Одной из причин решения стало то, что Супрун, по данным истца, находится в иностранном гражданстве, хотя в 2015-м получила гражданство Украины.

Президент Петр Порошенко заявил о полной поддержке Супрун в ее деятельности на посту и.о. министра здравоохранения, а министр юстиции Павел Петренко пообещал оперативно обжаловать указанное решение суда.

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