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08.02.2019, 15:06

В суде назвали два запрета для Ульяны Супрун

В суде назвали два запрета для Ульяны Супрун - Фото
Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В суде заявили, что запрет касается только действий, которые "законом прямо отнесены к исключительной компетенции министра"

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Сегодня, 8 февраля, окружной административный суд Киева опубликовал разъяснения, где объясняет, каких полномочий временно лишается исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун. Об этом говорится в сообщении суда.

Разъяснения у суда запросили представители Супрун.

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"Судом по содержанию высказываний ответчика (Супрун, - ред.) в СМИ установлено, что последней искривляется суть определенных судом мер обеспечения иска, и безосновательно утверждается об отстранении ее от должности, установлении запрета совершать любые действия", - отмечается в сообщении.

В суде напомнили Супрун, что запрет от 5 февраля 2019 года не касается тех полномочий, которыми она была наделена, как первый заместитель министра здравоохранения.

Суд отметил, что запрет касается только действий, которые законом прямо отнесены к исключительной компетенции министра.

Речь идет об определении политических приоритетов и стратегических направлений работы министерства и участия в принятии решений на заседаниях Кабмина.

"Кроме того, еще раз необходимо обратить внимание, что постановлением суда об обеспечении иска никоим образом не решался вопрос пребывания Супрун на какой-либо должности", - говорится в разъяснении суда.

7 февраля в связи с запретом суда исполнять обязанности министра здравоохранения, Супрун рассказала, каких полномочий ее лишили. По словам Супрун, теперь не сможет подавать на рассмотрение Кабмина проекты законов, издавать обязательные к исполнению приказы и поручения, распределять бюджетные средства МОЗ и подписывать приказы, разработанные министерством.  

В Минюсте уже назвали решение суда об отстранении Супрун "абсурдным и безответственным".

11 февраля окружной админсуд Киева рассмотрит ходайтайство Кабмина об отмене запрета на исполнение обязанностей Супрун.

 

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Теги: суд, ульяна супрун, разъяснение
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