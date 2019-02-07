Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В связи с запретом суда исполнять обязанности министра здравоохранения, Ульяна Супрун рассказала, каких полномочий ее лишили. Об этом она написала в своем Facebook.

Среди прочего, Супрун теперь не сможет подавать на рассмотрение Кабмина проекты законов, издавать обязательные к исполнению приказы и поручения, распределять бюджетные средства МОЗ и подписывать приказы, разработанные министерством.

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Отдельно Супрун подчеркнула, что она не может подписать распоряжение о растаможивании и распределении лекарств, а также направлении людей на лечение за границу.

В Минюсте уже назвали решение суда об отстранении Супрун "абсурдным и безответственным".

Президент Петр Порошенко также заявил, что полностью поддерживает Супрун.

Кроме того, 11 февраля окружной админсуд Киева рассмотрит ходайтайство Кабмина об отмене запрета на исполнение обязанностей министра здравоохранения Ульяной Супрун.