Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
07.02.2019, 13:21

Супрун рассказала, каких полномочий ее лишили

Супрун рассказала, каких полномочий ее лишили - Фото
Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Ульяна Супрун не сможет подписать закон о растаможивании лекарств и направлении людей на лечение за границу

Реклама
Реклама

В связи с запретом суда исполнять обязанности министра здравоохранения, Ульяна Супрун рассказала, каких полномочий ее лишили. Об этом она написала в своем Facebook.

Среди прочего, Супрун теперь не сможет подавать на рассмотрение Кабмина проекты законов, издавать обязательные к исполнению приказы и поручения, распределять бюджетные средства МОЗ и подписывать приказы, разработанные министерством.  

Реклама

Отдельно Супрун подчеркнула, что она не может подписать распоряжение о растаможивании и распределении лекарств, а также направлении людей на лечение за границу. 

В Минюсте уже назвали решение суда об отстранении Супрун "абсурдным и безответственным".

Президент Петр Порошенко также заявил, что полностью поддерживает Супрун.

Кроме того, 11 февраля окружной админсуд Киева рассмотрит ходайтайство Кабмина об отмене запрета на исполнение обязанностей министра здравоохранения Ульяной Супрун.

Отправить:
Распечатать:
Теги: суд, отстранение, минздрав, ульяна супрун
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 