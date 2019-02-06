Назначена дата рассмотрения в суде ходатайства Кабмина по Супрун

Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Окружной административный суд Киева 11 февраля рассмотрит ходатайство Кабмина об отмене временного запрета выполнять обязанности министра здравоохранения Ульяне Супрун. Об этом сама Супрун сообщила в Twitter.

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Вчера, 5 февраля, лидер Радикальной партии Олег Ляшко написал у себя в Facebook, что Окружной админсуд Киева по иску его однопартийца Игоря Мосийчука, запретил Супрун выполнять обязанности министра здравоохранения.

Одной из причин такого решения стало то, что Супрун, по данным истца, до сих пор находится в иностранном гражданстве, хотя в 2015 году получила гражданство Украины.

Президент Украины Петр Порошенко заявил о полной поддержке Супрун в ее деятельности на посту и.о. министра здравоохранения, а министр юстиции Павел Петренко пообещал оперативно обжаловать указанное решение суда.