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06.02.2019, 11:35

Супрун: Запрет суда блокирует доставку лекарств в больницы

Супрун: Запрет суда блокирует доставку лекарств в больницы - Фото
Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Лекарства на складах Минздрава не будут доставлены в медучреждения, потому что для этого нужна подпись и.о. министра, напомнила Ульяна Супрун.

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Решение суда о запрете нынешнему руководителю Минздрава выполнять свои обязанности на этой должности блокирует доставку препаратов в медучреждения. Об этом и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила у себя в Facebook.

"Как лекарства, закупленные на сумму более 633 млн грн средств налогоплательщиков, которые готовятся к отправке в регионы на складах Минздрава Украины, будут доставлены в медучреждения? Ведь распределение препаратов происходит с подписью и.о. министра", - написала она.

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Вчера, 5 февраля, лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что Окружной админсуд Киева по иску его однопартийца Игоря Мосийчука запретил Супрун выполнять обязанности министра здравоохранения.

Одной из причин такого решения стало то, что Супрун, по данным истца, до сих пор находится в иностранном гражданстве, хотя в 2015 году получила гражданство Украины.

Президент Петр Порошенко заявил о полной поддержке Супрун в ее деятельности на посту и.о. министра здравоохранения.

На складах государственных предприятий готовятся к развозке в регионы жизненно необходимые препараты, в том числе вакцины против кори, лекарства для онкобольных, людей с диабетом, а также для тех, кто нуждается в диализе или антиретровирусной терапии, отмечает Супрун.

Она сообщила, что сегодня возвращается в Украину из командировки.

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Теги: минздрав, ульяна супрун
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