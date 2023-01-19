Кабмин предложил Раде запретить религиозные организации, подчиненные стране-агрессору
19.01.2023, 20:07
Фото - СБУ
Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, который полностью запретит деятельность в Украине религиозных организаций, подчиненных стране-агрессору. Об этом сообщил представитель кабмина в парламенте Тарас Мельничук.
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Законопроект предусматривает внесения изменений в несколько действующих законов, которыми делается невозможной "деятельность в Украине религиозных организаций, руководящий центр (управление) которых находится за пределами Украины в государстве, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины".
- 27 декабря 2022 года Конституционный суд признал соответствующим Конституции закон, который обязывает УПЦ МП заменить название и указать свою подчиненность России.
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