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Кабмин предложил Раде запретить религиозные организации, подчиненные стране-агрессору

Цей матеріал також доступний українською
19.01.2023, 20:07
Кабмин предложил Раде запретить религиозные организации, подчиненные стране-агрессору - Фото
Фото - СБУ

Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, который полностью запретит деятельность в Украине религиозных организаций, подчиненных стране-агрессору. Об этом сообщил представитель кабмина в парламенте Тарас Мельничук.

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Законопроект предусматривает внесения изменений в несколько действующих законов, которыми делается невозможной "деятельность в Украине религиозных организаций, руководящий центр (управление) которых находится за пределами Украины в государстве, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины".

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Сергій Бережний
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верховная рада законопроект кабинет министров тарас мельничук
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