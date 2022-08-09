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Кабмин разорвал соглашение о сотрудничестве МВД Украины и Беларуси

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2022, 22:30
Кабмин разорвал соглашение о сотрудничестве МВД Украины и Беларуси - Фото
Александр Лукашенко (фото – скриншот из видеозаписи)

Кабинет министров разорвал соглашение с Беларусью о сотрудничестве министерств внутренних дел, которое действовало 30 лет. Об этом сообщил в Telegram представитель Уряда в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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"Прекращено действие соглашения о сотрудничестве между Министерством внутренних дел Украины и Министерством внутренних дел Республики Беларусь, заключенное 6 марта 1992 года", – написал Мельничук.

Сергей Бережной
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кабмин беларусь мвд
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