Кабмин разорвал соглашение о сотрудничестве МВД Украины и Беларуси

Кабинет министров разорвал соглашение с Беларусью о сотрудничестве министерств внутренних дел, которое действовало 30 лет. Об этом сообщил в Telegram представитель Уряда в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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"Прекращено действие соглашения о сотрудничестве между Министерством внутренних дел Украины и Министерством внутренних дел Республики Беларусь, заключенное 6 марта 1992 года", – написал Мельничук.

29 июля Кабмин денонсировал соглашение с Беларусью о судоходстве по внутренним водным путям.

3 августа глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что дипломатические отношения с Беларусью будут разорваны, если ее армия зайдет на территорию Украины.

Сергей Бережной

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