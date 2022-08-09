Кабмин разорвал соглашение о сотрудничестве МВД Украины и Беларуси
09.08.2022, 22:30
Александр Лукашенко (фото – скриншот из видеозаписи)
Кабинет министров разорвал соглашение с Беларусью о сотрудничестве министерств внутренних дел, которое действовало 30 лет. Об этом сообщил в Telegram представитель Уряда в Верховной Раде Тарас Мельничук.
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"Прекращено действие соглашения о сотрудничестве между Министерством внутренних дел Украины и Министерством внутренних дел Республики Беларусь, заключенное 6 марта 1992 года", – написал Мельничук.
- 29 июля Кабмин денонсировал соглашение с Беларусью о судоходстве по внутренним водным путям.
- 3 августа глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что дипломатические отношения с Беларусью будут разорваны, если ее армия зайдет на территорию Украины.
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