UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кабмин создал должность уполномоченного по вопросам беженцев: его задачи

Цей матеріал також доступний українською
29.06.2022, 05:20
Кабмин создал должность уполномоченного по вопросам беженцев: его задачи - Фото
Эвакуация беженцев (Фото: EPA)

28 июня Кабинет министров создал должность уполномоченного по вопросам внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщается на сайте правительства.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, правительство поддержало предложение Минреинтеграции о введении должности уполномоченного по вопросам ВПЛ – ключевого должностного лица в государстве, которое защищает права перемещенных граждан.

Уполномоченный будет иметь статус заместителя министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и будет координировать формирование и реализацию государственной политики относительно внутреннего перемещения.

В ближайшее время состоится назначение уполномоченного.

В правительстве напомнили, что после полномасштабного российского вторжения почти треть украинцев были вынуждены покинуть свои дома.

Читайте также: Как избежать рисков. Для переселенцев разработали правила безопасности

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
беженцы омбудсмен
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 