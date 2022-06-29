Кабмин создал должность уполномоченного по вопросам беженцев: его задачи
28 июня Кабинет министров создал должность уполномоченного по вопросам внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщается на сайте правительства.
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Как отмечается, правительство поддержало предложение Минреинтеграции о введении должности уполномоченного по вопросам ВПЛ – ключевого должностного лица в государстве, которое защищает права перемещенных граждан.
Уполномоченный будет иметь статус заместителя министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и будет координировать формирование и реализацию государственной политики относительно внутреннего перемещения.
В ближайшее время состоится назначение уполномоченного.
В правительстве напомнили, что после полномасштабного российского вторжения почти треть украинцев были вынуждены покинуть свои дома.
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