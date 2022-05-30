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Как избежать рисков. Для переселенцев разработали правила безопасности

Цей матеріал також доступний українською
30.05.2022, 04:12
Как избежать рисков. Для переселенцев разработали правила безопасности - Фото
Беженцы из Украины (Фото: EPA)

Люди, которые были вынуждены оставить свои дома в связи с боевыми действиями, могут стать жертвами мошенников и злоумышленников. Для того, чтобы переселенцы могли избежать потенциальных рисков, Евросоюз совместно с Международной организацией по миграции и Минсоцполитики разработали правила безопасности. Об этом сообщает Правительственный портал.

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По состоянию на конец апреля, в Украине было 7,7 миллионов внутренне перемещенных лиц, они чрезвычайно уязвимы, пишут в правительстве.

При поиске жилья, транспорта, работы переселенцы могут сталкиваться с рисками: разными формами мошенничества и эксплуатации, а также к случаями торговли людьми.

Правила, которые помогут переселенцам избегать этих рисков:

Документы. Предоставляйте документы только официальным лицам. Заранее сделайте и сохраните копии важнейших документов, включая онлайн.

Транспорт. Сообщите о конечном пункте поездки родным или друзьям. Не садитесь в автомобиль к незнакомым или подозрительным людям. Отправьте родным или друзьям номер транспортного средства, которым передвигаетесь.

Помощь. Принимайте помощь только от людей и организаций, заслуживающих доверия.

Общение. Не давайте никому мобильный телефон или другие средства связи. Будьте осторожны при общении с незнакомцами.

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Наталия Медведева
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