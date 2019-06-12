Кабмин создал Госслужбу по этнополитике и свободе совести

Заседание Кабмина (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Кабинет министров создал в Украине Государственную службу по этнополитике и свободе совести. Такое решение правительство приняло во время заседания в среду, 12 июня, передает ZN.

Кабмин обязал Минкульт за три месяца разработать положение о новом ведомстве, а Министерство финансов за этот же срок должно внести изменения в государственный бюджет.

Новое ведомство – это центральный орган исполнительной власти. Его деятельность будет координировать Кабмин через Министерство культуры.

Также уточняется, что Госслужбе по этнополитике и свободе совести установили лимит легковых автомобилей в размере одного для центрального аппарата. Граничная численность сотрудников - 57 человек, из которых 51 - госслужащий.

5 июня Кабмин утвердил представление на увольнение глав 13 областных государственных администраций.