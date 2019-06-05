Кабмин одобрил увольнение 13 глав облгосадминистраций

Заседание Кабмина (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Кабмин утвердил представление на увольнение глав 13 областных государственных администраций. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на министра Кабинета министров Александра Саенко.

По его словам, речь идет об увольнении главы Львовской ОГА Олега Синютки, главы Донецкой ОГА Александра Куця, главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля, глава Ивано-Франковской ОГА Олега Гончарука, главы Киевской ОГА Александра Терещука, главы Кировоградской ОГА Сергея Кузьменко, глава Волынской ОГА Александра Савченко, глава Николаевской ОГА Алексея Савченко, главы Сумской ОГА Николая Клочко, глава Тернопольской ОГА Степана Барны, главы Хмельницкой ОГА Вадима Лозового, главы Черниговской ОГА Александра Мисника.

Правительство направит соответствующее представление президенту.

"Сейчас перед нами стоит общая задача как можно быстрее найти профессиональных управленцев, которые будут нести ответственность за регион", - сказал Саенко.

Ранее президент Владимир Зеленский внес представления в Верховную Раду на увольнение министра иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Украины Василия Грицака.