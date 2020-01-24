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Кабмин создал группу для борьбы с последствиями изменения климата

Кабмин создал группу для борьбы с последствиями изменения климата - Фото
Алексей Гончарук (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
24.01.2020, 14:57

Премьер-министр заявил, что Украина хочет присоединиться к Европейскому зеленому соглашению

Кабмин создал межведомственную рабочую группу по преодолению последствий изменения климата и заявил о планах Украины присоединиться к Европейскому зеленому соглашению. Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, цель рабочей группы – "охрана здоровья и благосостояния граждан от рисков и последствий изменения климата".

"Вместе с ЕС мы будем нарабатывать повестку дня для уменьшения уровня выбросов в рамках Парижского соглашения", - сообщил Гончарук.

Группу возглавил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Также премьер заявил, что Украина хочет присоединиться к Европейскому зеленому соглашению "на этапе формирования задач как полноценный игрок".

Он сообщил, что в следующий вторник в Брюсселе представители Украины обсудят с представителями ЕС вопросы сотрудничества по соглашению.

справка

Европейское зеленое соглашение было представлено Еврокомиссией в конце прошлого года. Его цель – сделать к 2050 году Европу первым "климатически нейтральным континентом". Сейчас этот документ обсуждается, но уже 24 страны поддержали его цель.

Парижское соглашение - соглашение в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата, регулирующее меры по снижению углекислого газа в атмосфере с 2020 года. Соглашение было подготовлено взамен Киотскому протоколу. Целью соглашения является "активизировать осуществление" Рамочной конвенции ООН по изменению климата, в частности, удержать рост глобальной средней температуры "намного ниже" 2 °C и "приложить усилия" для ограничения роста температуры величиной 1,5 °C.

 

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