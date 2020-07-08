Кабмин выделил Минкульту 1 млрд грн: 100 млн пойдут на патриотические сериалы
Часть бюджета будет выделена на компенсацию потерь учреждениями культуры за период карантина
Кабмин на сегодняшнем заседании проголосовал за выделение 1 млрд грн на нажды культуры. Об этом в Facebook сообщил министр культуры Александр Ткаченко.
"Пока не весь объем, который мы просили, но начало заложено", - написал он.
Ткаченко рассказал, на что будут потрачены эти деньги:
- 590 млн - на гранты через Украинский культурный фонд для институциональной поддержки, стипендий самозанятым художникам, поддержки проектов в сферах культуры и искусств, креативных индустрий и туризма;
- 150 млн - на гранты через Украинский институт книги;
- 50 млн - на поддержку кино через Госкино
- 100 млн - для проведения конкурса Минкультуры по отбору проектов на производство сериалов патриотического направления.
Кроме того, отметил Ткаченко, заложили финансирование для создания электронного учета культурного наследия и культурных ценностей. "Чтобы в дальнейшем, в частности, не возникало "случайных" новых застроек на их месте", - написал министр.
Часть бюджета, по его словам, будет выделена на компенсацию потерь учреждениями культуры за период карантина: для оплаты коммунальных услуг, услуг по пожарной безопасности и охраны.
- 1 июня 2020-го фракция Слуга народа поддержала кандидатуру Ткаченко на должность министра культуры. 4 июня за его назначение проголосовали 263 депутата.
- Какой бизнес остался у Ткаченко, читайте тут. Ткаченко продал долю в Одесской киностудии топ-менеджеру Смарт Холдинга.
- 2 июля министр анонсировал дешевые кредиты для предприятий, работающих в сфере культуры и креативной экономики от государственных банков.
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