Кабмин выделил Минкульту 1 млрд грн: 100 млн пойдут на патриотические сериалы

Часть бюджета будет выделена на компенсацию потерь учреждениями культуры за период карантина

Кабмин на сегодняшнем заседании проголосовал за выделение 1 млрд грн на нажды культуры. Об этом в Facebook сообщил министр культуры Александр Ткаченко.

"Пока не весь объем, который мы просили, но начало заложено", - написал он.

Ткаченко рассказал, на что будут потрачены эти деньги:

- 590 млн - на гранты через Украинский культурный фонд для институциональной поддержки, стипендий самозанятым художникам, поддержки проектов в сферах культуры и искусств, креативных индустрий и туризма;

- 150 млн - на гранты через Украинский институт книги;

- 50 млн - на поддержку кино через Госкино

- 100 млн - для проведения конкурса Минкультуры по отбору проектов на производство сериалов патриотического направления.

Кроме того, отметил Ткаченко, заложили финансирование для создания электронного учета культурного наследия и культурных ценностей. "Чтобы в дальнейшем, в частности, не возникало "случайных" новых застроек на их месте", - написал министр.

Часть бюджета, по его словам, будет выделена на компенсацию потерь учреждениями культуры за период карантина: для оплаты коммунальных услуг, услуг по пожарной безопасности и охраны.

Читайте также: Экс-глава 1+1 и бывший партнер Коломойского. Кто возглавит Минкульт - досье

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.