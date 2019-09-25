Кабмин утвердил новое количество заместителей Авакова

Арсен Аваков (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Правительство утвердило новое количество заместителей в распоряжении у министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом в Facebook сообщил нардеп от фракции Евросолидарность Алексей Гончаренко, который присутствует на заседании Кабмина.

"Утвердили новое количество замов у министра МВД. Арсену Авакову смогут помогать аж семь заместителей, включая одного первого", - написал нардеп.

Согласно постановлению правительства №710 от 11 октября 2016 года, глава МВД мог иметь не более пяти заместителей, включая одного первого и замминистра по вопросам евроинтеграции.