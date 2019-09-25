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Кабмин утвердил новое количество заместителей Авакова

Кабмин утвердил новое количество заместителей Авакова - Фото
Арсен Аваков (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
25.09.2019, 12:10

Теперь министру внутренних дел смогут помогать целых семь заместителей

Правительство утвердило новое количество заместителей в распоряжении у министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом в Facebook сообщил нардеп от фракции Евросолидарность Алексей Гончаренко, который присутствует на заседании Кабмина.

"Утвердили новое количество замов у министра МВД. Арсену Авакову смогут помогать аж семь заместителей, включая одного первого", - написал нардеп. 

Согласно постановлению правительства №710 от 11 октября 2016 года, глава МВД мог иметь не более пяти заместителей, включая одного первого и замминистра по вопросам евроинтеграции. 

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арсен аваков алексей гончаренко
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