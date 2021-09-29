Кабмин уволил главу Государственной миграционной службы Соколюка
Кабинет министров на сегодняшнем заседании уволил главу Государственной миграционной службы и назначил исполняющего обязанности. Также был уволен заместитель министра иностранных дел, сообщил в Telegram нардеп от Евросолидарности Алексей Гончаренко.
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На заседании 29 сентября Кабмин принял ряд кадровых решений.
Правительство уволило Максима Соколюка с должности главы Государственной миграционной службы. Врио назначили Наталью Науменко.
Соколюк возглавлял украинскую миграционную службу с декабря 2015-го.
Также был уволен заместитель главы МИД Дмитрия Кулебы – Василий Боднар. Он занимал должность замминистра с ноября 2017-го.
О причинах новых кадровых решений пока не сообщается.
- 31 августа 2021-го сообщалось, что Евгений Енин, занимавший должность заместителя министра иностранных дел, уволен – его назначили первым заместителем министра внутренних дел.
- 27 сентября Кабинет министров назначил новое правление НАК "Нафтогаз Украины".
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