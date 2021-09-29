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Кабмин уволил главу Государственной миграционной службы Соколюка

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2021, 15:24
Кабмин уволил главу Государственной миграционной службы Соколюка - Фото
Максим Соколюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Кабинет министров на сегодняшнем заседании уволил главу Государственной миграционной службы и назначил исполняющего обязанности. Также был уволен заместитель министра иностранных дел, сообщил в Telegram нардеп от Евросолидарности Алексей Гончаренко.

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На заседании 29 сентября Кабмин принял ряд кадровых решений.

Правительство уволило Максима Соколюка с должности главы Государственной миграционной службы. Врио назначили Наталью Науменко.

Соколюк возглавлял украинскую миграционную службу с декабря 2015-го.

Также был уволен заместитель главы МИД Дмитрия КулебыВасилий Боднар. Он занимал должность замминистра с ноября 2017-го.

О причинах новых кадровых решений пока не сообщается.

Кабмин уволил главу Государственной миграционной службы Соколюка
  • 31 августа 2021-го сообщалось, что Евгений Енин, занимавший должность заместителя министра иностранных дел, уволен – его назначили первым заместителем министра внутренних дел.
  • 27 сентября Кабинет министров назначил новое правление НАК "Нафтогаз Украины"

Читайте также: "Масштабная кадровая перезагрузка": Кабмин уволил главу Укртрансбезопасности

Оксана Житнюк
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Максим Соколюк Василий Боднар кабмин МИД миграционная служба наталья науменко
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