Кабмин уволил главу Государственной миграционной службы Соколюка

Кабинет министров на сегодняшнем заседании уволил главу Государственной миграционной службы и назначил исполняющего обязанности. Также был уволен заместитель министра иностранных дел, сообщил в Telegram нардеп от Евросолидарности Алексей Гончаренко.

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На заседании 29 сентября Кабмин принял ряд кадровых решений.

Правительство уволило Максима Соколюка с должности главы Государственной миграционной службы. Врио назначили Наталью Науменко.

Соколюк возглавлял украинскую миграционную службу с декабря 2015-го.

Также был уволен заместитель главы МИД Дмитрия Кулебы – Василий Боднар. Он занимал должность замминистра с ноября 2017-го.

О причинах новых кадровых решений пока не сообщается.

31 августа 2021-го сообщалось, что Евгений Енин, занимавший должность заместителя министра иностранных дел, уволен – его назначили первым заместителем министра внутренних дел.

27 сентября Кабинет министров назначил новое правление НАК "Нафтогаз Украины".

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Оксана Житнюк

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