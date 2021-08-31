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Енина уволили из МИД и назначили заместителем Монастырского

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2021, 16:58
Енина уволили из МИД и назначили заместителем Монастырского - Фото
Евгений Енин (Фото: пресс-служба МИД)

Евгений Енин, занимающий должность заместителя министра иностранных дел, назначен первым заместителем министра внутренних дел. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кабмина.

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"Назначить Енина Евгения Владимировича первым заместителем министра внутренних дел Украины с 7 сентября 2021 года", – сказано в распоряжении от 30 августа.

Другим распоряжением премьер-министр Денис Шмыгаль уволил Енина с должности заместителя главы МИД.

"Уволить Енина Евгения Владимировича с должности заместителя министра иностранных дел Украины 6 сентября 2021 года согласно поданному заявлению", – сказано в документе с подписью Шмыгаля.

Таким образом, теперь уже бывший заместитель главы МИД Дмитрия Кулебы станет заместителем главы МВД Дениса Монастырского.

СПРАВКА. С 2005 по 2010 год Енин был секретарем украинского посольства в Молдове. После этого он работал на разных должностях в Министерстве иностранных дел. С 2012-го по 2016-й – советник посольства Украины в Италии. В 2016 году Енина назначили заместителем генпрокурора, а спустя три года он написал заявление об отставке. С апреля 2020-го Енин занимал должность замминистра иностранных дел. В мае того же года президент Владимир Зеленский назначил  Енина представителем Украины по делам против России, которые рассматриваются в Международном суде ООН и арбитражных трибуналах по морскому праву.

  • 24 августа заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в комментарии Громадському радио сообщил, что во время эвакуации украинцев и граждан других стран в Кабуле неизвестные люди якобы захватили украинский самолет и вылетели в Иран.
  • В МИД опровергли его слова.
  • 27 августа глава МИД Дмитрий Кулеба разъяснил инцидент с якобы похищением украинского самолета в Афганистане.

Читайте также: Монастырский назначил Геращенко своим советником в МВД

Оксана Житнюк
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кабмин МИД мвд назначение евгений енин
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