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В МИД опровергли "захват" украинского самолета в Кабуле

Цей матеріал також доступний українською
24.08.2021, 12:44
В МИД опровергли
Украинский самолет в Пакистане перед вылетом в Кабул (Фото – пресс-служба Генштаба)

Информация о "захваченном" украинском самолете в Кабуле не соответствует действительности. Об этом в комментарии LIGA.net сообщили в Министерстве иностранных дел.

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"Захваченных украинских самолетов в Кабуле или где-либо нет. Информация о "захваченном" самолете, которую тиражируют некоторые СМИ, не соответствует действительности", - заявили в МИД.

В ведомстве отметили, что все самолеты, задействованные Украиной для эвакуации граждан из Афганистана, безопасно вернулись в страну – это три рейса, которыми суммарно вывезли 256 человек.

Комментируя опубликованную в некоторых СМИ информацию о "захвате" самолета, в МИД отметили, что замминистра Евгений Енин в целом объяснял "беспрецедентный уровень трудностей, с которыми приходилось сталкиваться дипломатам, чтобы вытянуть украинцев".

"Должны понимать, что ситуация в аэропорту приближена к хаосу, многие люди пытаются зацепиться хотя бы за какую-то возможность покинуть страну. Нужно было обеспечить, чтобы необходимые люди сели на необходимый самолет в безопасных условиях, и дальше безопасно вернулись домой", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что МИД остается на связи с украинцами, которые продолжают оставаться в Афганистане, и прорабатывает возможные безопасные способы их эвакуации.

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Оксана Житнюк, Владислав Сердюк
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Кабул Афганистан самолет талибан эвакуация МИД
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