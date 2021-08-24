В МИД опровергли "захват" украинского самолета в Кабуле
Информация о "захваченном" украинском самолете в Кабуле не соответствует действительности. Об этом в комментарии LIGA.net сообщили в Министерстве иностранных дел.
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"Захваченных украинских самолетов в Кабуле или где-либо нет. Информация о "захваченном" самолете, которую тиражируют некоторые СМИ, не соответствует действительности", - заявили в МИД.
В ведомстве отметили, что все самолеты, задействованные Украиной для эвакуации граждан из Афганистана, безопасно вернулись в страну – это три рейса, которыми суммарно вывезли 256 человек.
Комментируя опубликованную в некоторых СМИ информацию о "захвате" самолета, в МИД отметили, что замминистра Евгений Енин в целом объяснял "беспрецедентный уровень трудностей, с которыми приходилось сталкиваться дипломатам, чтобы вытянуть украинцев".
"Должны понимать, что ситуация в аэропорту приближена к хаосу, многие люди пытаются зацепиться хотя бы за какую-то возможность покинуть страну. Нужно было обеспечить, чтобы необходимые люди сели на необходимый самолет в безопасных условиях, и дальше безопасно вернулись домой", - говорится в сообщении.
Также в ведомстве отметили, что МИД остается на связи с украинцами, которые продолжают оставаться в Афганистане, и прорабатывает возможные безопасные способы их эвакуации.
- 15 августа 2021 года талибы без боя, по договоренности с властями, взяли Кабул и зашли в президентский дворец, откуда провозгласили, что "война окончена". И.о главы МВД страны Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что переход власти пройдет мирно, а боевики якобы получили приказ не нарушать привычный уклад жизни людей и не заниматься мародерством.
- Утром 16 августа тысячи мирных афганских жителей, пытаясь бежать из страны, заполнили аэропорт Кабула. Некоторые из афганцев цеплялись за военно-транспортный самолет США, когда он рулил на взлетно-посадочной полосе. Также были сообщения о нескольких людях, которые пытались улететь снаружи самолета и погибли при падении на взлете.
- Тем же утром из Кабула украинским самолетом были эвакуированы почти 80 человек. 21 августа из Кабула вылетел второй украинский самолет с эвакуированными, а утром 23 августа – третий. На борту было 98 человек, среди них - 41 украинец, в том числе 27 детей.
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