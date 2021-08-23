В Киеве приземлился самолет из Кабула: эвакуировали 41 украинца, в том числе 27 детей
Третий эвакуационный рейс из Кабула вечером 23 августа приземлился в Борисполе. Эвакуирован 41 украинец, в том числе 27 детей, сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в Facebook.
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По данным замминистра, на борту самолета было 98 пассажиров, среди которых 41 гражданин Украины, в том числе 27 детей.
Енин отметил, что этот рейс стал последним, который вылетел из Кабула перед закрытием аэропорта на неопределенное время.
Он также сообщил, что сейчас в Кабуле остаются еще около 50 украинцев, которые выразили желание вернуться в Украину. Среди возможных вариантов эвакуации рассматривается отправление военного самолета, гражданского чартера из одной из стран рядом с Афганистаном, а также эвакуационные рейсы, организованы партнерами Украины, или же сухопутные варианты.
- 15 августа 2021 года талибы без боя, по договоренности с властями, взяли Кабул и зашли в президентский дворец, откуда провозгласили, что "война окончена". И.о главы МВД страны Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что переход власти пройдет мирно, а боевики якобы получили приказ не нарушать привычный уклад жизни людей и не заниматься мародерством.
- Утром 16 августа тысячи мирных афганских жителей, пытаясь бежать из страны, заполнили аэропорт Кабула. Некоторые из афганцев цеплялись за военно-транспортный самолет США, когда он рулил на взлетно-посадочной полосе. Также были сообщения о нескольких людях, которые пытались улететь снаружи самолета и погибли при падении на взлете.
- Тем же утром из Кабула украинским самолетом были эвакуированы почти 80 человек. 21 августа из Кабула вылетел второй украинский самолет с эвакуированными, а утром 23 августа – третий.
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