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В Киеве приземлился самолет из Кабула: эвакуировали 41 украинца, в том числе 27 детей

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23.08.2021, 22:59
В Киеве приземлился самолет из Кабула: эвакуировали 41 украинца, в том числе 27 детей - Фото
Эвакуация из Афганистана (Фото - Facebook Евгения Енина)

Третий эвакуационный рейс из Кабула вечером 23 августа приземлился в Борисполе. Эвакуирован 41 украинец, в том числе 27 детей, сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в Facebook.

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По данным замминистра, на борту самолета было 98 пассажиров, среди которых 41 гражданин Украины, в том числе 27 детей.

Енин отметил, что этот рейс стал последним, который вылетел из Кабула перед закрытием аэропорта на неопределенное время.

Он также сообщил, что сейчас в Кабуле остаются еще около 50 украинцев, которые выразили желание вернуться в Украину. Среди возможных вариантов эвакуации рассматривается отправление военного самолета, гражданского чартера из одной из стран рядом с Афганистаном, а также эвакуационные рейсы, организованы партнерами Украины, или же сухопутные варианты.

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Оксана Житнюк
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Кабул Афганистан эвакуация
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