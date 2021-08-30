Монастырский назначил Геращенко своим советником в МВД
После увольнения с поста заместителя министра внутренних дел Антон Геращенко назначен советником главы МВД Дениса Монастырского. Об этом свидетельствует сообщение на сайте Госпогранслужбы.
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Сообщается, что Геращенко участвовал в совещании МВД, ГПСУ и Государственной геокадастровой службы, на котором обсуждался вопрос инвентаризации земель вдоль госграницы, а также передачи этой территории в постоянное пользование пограничниками.
"Участники договорились о проведении полной инвентаризации земель, дальнейшем обеспечении надлежащего оформления, а также реализации первоочередных задач по инженерному обустройству границы", – отмечается на сайте.
Ранее, до прихода в парламент, Монастырский в частности числился помощником-консультантом Геращенко – он заменял его в конкурсной комиссии по отбору членов Госбюро расследований.
- Геращенко работает в МВД с сентября 2019 года, он был заместителем бывшего министра Арсена Авакова.
- 13 июля 2021 года Аваков подал заявление об отставке.
- 16 июля Рада назначила новым главой МВД Монастырского.
- 21 июля Кабмин уволил первого замглавы МВД Сергея Ярового и замминистра Татьяну Ковальчук. 4 августа Кабмин также уволил Геращенко с должности заместителя министра внутренних дел.
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