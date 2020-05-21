Зеленский назначил представителя Украины в суде ООН по делам против России

Евгений Енин (Фото: пресс-служба МИД)

Президент Владимир Зеленский назначил заместителя министра иностранных дел Евгения Енина представителем Украины по делам против России, которые рассматриваются в Международном суде ООН и арбитражных трибуналах по морскому праву. Об этом свидетельствует распоряжение президента №332, опубликованное на сайте главы государства.

Согласно документу, Енин будет заниматься делами о нарушении Россией международных конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации, а также делами о правах прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе и о задержании украинских военно-морских судов и членов их экипажей.

Заместителем Енина назначен посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов.

Ранее в Международном суде ООН и арбитражах в делах против России Украину представляла Елена Зеркаль

15 апреля Кабинет министров назначил экс-замгенпрокурора Енина заместителем министра иностранных дел Дмитрия Кулебы