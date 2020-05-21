Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Зеленский назначил представителя Украины в суде ООН по делам против России

Зеленский назначил представителя Украины в суде ООН по делам против России - Фото
Евгений Енин (Фото: пресс-служба МИД)
21.05.2020, 17:47

Президент Владимир Зеленский назначил представителя Украины в Международном суде ООН по делам против России

Президент Владимир Зеленский назначил заместителя министра иностранных дел Евгения Енина представителем Украины по делам против России, которые рассматриваются в Международном суде ООН и арбитражных трибуналах по морскому праву. Об этом свидетельствует распоряжение президента №332, опубликованное на сайте главы государства.

Согласно документу, Енин будет заниматься делами о нарушении Россией международных конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации, а также делами о правах прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе и о задержании украинских военно-морских судов и членов их экипажей.

Заместителем Енина назначен посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов.

  • Ранее в Международном суде ООН и арбитражах в делах против России Украину представляла Елена Зеркаль.
  • 15 апреля Кабинет министров назначил экс-замгенпрокурора Енина заместителем министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.
Наталия Медведева
Еще по теме
Напишите нам
Международный суд ООН евгений енин
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 