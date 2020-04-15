В МИД новый заместитель министра. Им стал экс-замгенпрокурора Евгений Енин

Евгений Енин (Фото с личной страницы в Facebook)

Кабинет министров назначил Евгения Енина заместителем министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Предполагается, что новый заместитель будет курировать юридические вопросы, консульскую службу, а также американское и азиатское направление внешней политики. Об этом написал глава МИД в Facebook, утверждая, что назначение состоялось по его инициативе.

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Дипломат и бывший курсант Национальной академии Службы безопасности Украины Евгений Енин до назначения три года работал в Генеральной прокуратуре. Там он занимался сбором и передачей в международные суды доказательств нарушений страной-агрессором Россией норм международного права. Теперь он будет курировать дела по украинским аваирейсам, сбитым в Иране и сопровождать дальнейшее преследование России в международных судах.

Дополнительно в сферу ответственности Енина попала внешняя политика по странам Азии и Америки, а также цифровая трансформация консульской службы и запуск системы "Электронный консул", призванной автоматизировать все процессы службы.

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