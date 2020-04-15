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В МИД новый заместитель министра. Им стал экс-замгенпрокурора Евгений Енин

В МИД новый заместитель министра. Им стал экс-замгенпрокурора Евгений Енин - Фото
Евгений Енин (Фото с личной страницы в Facebook)
15.04.2020, 16:25

Новый заместитель министра иностранных дел возьмет на себя юридический блок вопросов ведомства

Кабинет министров назначил Евгения Енина заместителем министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Предполагается, что новый заместитель будет курировать юридические вопросы, консульскую службу, а также американское и азиатское направление внешней политики. Об этом написал глава МИД в Facebook, утверждая, что назначение состоялось по его инициативе.

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Дипломат и бывший курсант Национальной академии Службы безопасности Украины Евгений Енин до назначения три года работал в Генеральной прокуратуре. Там он занимался сбором и передачей в международные суды доказательств нарушений страной-агрессором Россией норм международного права. Теперь он будет курировать дела по украинским аваирейсам, сбитым в Иране и сопровождать дальнейшее преследование России в международных судах.

Дополнительно в сферу ответственности Енина попала внешняя политика по странам Азии и Америки, а также цифровая трансформация консульской службы и запуск системы "Электронный консул", призванной автоматизировать все процессы службы.

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Дарья Мостовая
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