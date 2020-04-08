Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Кабмин назначил новых заместителей главы Минздрава

Кабмин назначил новых заместителей главы Минздрава - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
08.04.2020, 17:54

Решение о назначении заместителей министра здравоохранения было принято сегодня на заседании Кабинета министров

Кабинет министров назначил Теряеву Елену первым заместителем, а Шаталову Светлану и Микичак Ирину - заместителями главы Министерства охраны здоровья. Об этом сообщил пресс-центр МОЗ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Елена Теряева будет заниматься реформированием системы здравоохранения и налаживать процессы в самом ведомстве. В начале своей карьеры она работала врачом, а после - занимала руководящие должности в различных организациях, связанных с охраной здоровья и в Макеевском горсовете.

Светлана Шаталова возглавит финансово-экономические направление, сферу инвестиций, аудита и взаимодействия с предприятиями, которые подчиняются Минздраву. До прихода в министерство она работала в газовой отрасли, а также была управленцем в Одесской облгосадминистрации и на полиграфическом комбинате "Украина".

Ирина Микичак раньше была первым заместителем главы МОЗ (Ильи Емца), а до этого - руководила департаментом по охране здоровья при Львовской областной администрации. Она - координатор и один из учредителей ряда международных проектов в сфере реформы перинатальной помощи, семейной и общественной медицины, предупреждения онкозаболеваний.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Читайте также: Новый руководитель Минздрава пообещал, что действия министерства будут быстрыми и системными

Дарья Мостовая
Еще по теме
Напишите нам
минздрав МОЗ назначение министр заместитель
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 