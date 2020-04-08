Кабмин назначил новых заместителей главы Минздрава

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Кабинет министров назначил Теряеву Елену первым заместителем, а Шаталову Светлану и Микичак Ирину - заместителями главы Министерства охраны здоровья. Об этом сообщил пресс-центр МОЗ.

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Елена Теряева будет заниматься реформированием системы здравоохранения и налаживать процессы в самом ведомстве. В начале своей карьеры она работала врачом, а после - занимала руководящие должности в различных организациях, связанных с охраной здоровья и в Макеевском горсовете.

Светлана Шаталова возглавит финансово-экономические направление, сферу инвестиций, аудита и взаимодействия с предприятиями, которые подчиняются Минздраву. До прихода в министерство она работала в газовой отрасли, а также была управленцем в Одесской облгосадминистрации и на полиграфическом комбинате "Украина".

Ирина Микичак раньше была первым заместителем главы МОЗ (Ильи Емца), а до этого - руководила департаментом по охране здоровья при Львовской областной администрации. Она - координатор и один из учредителей ряда международных проектов в сфере реформы перинатальной помощи, семейной и общественной медицины, предупреждения онкозаболеваний.

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30 марта 2020 года Верховная Рада уволила главу министерства финансов Игоря Уманского и министра здравоохранения Илью Емца.

В тот же день МОЗ возглавил Максим Степанов.

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