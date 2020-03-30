Новый глава Минздрава: Действия МОЗ будут быстрыми и системными

Максим Степанов (фото - oda.odessa.gov.ua)

Действия Министерства здравоохранения в условиях пандемии коронавируса будут быстрыми и системными. Об этом сообщил в Facebook новоназначенный министр здравоохранения Максим Степанов.

Новый глава МОЗ написал, что считает борьбу с коронавирусом войной.

"Мы обязаны это понимать. И должны рассчитывать только на собственные силы и свою армию - армию медиков. Которые должны быть экипированы, защищены, организованы. И с оружием - всем необходимым оборудованием и медикаментами", – заявил Степанов.

Новый министр пообещал, что действия МОЗ будут быстрыми и системными, а он сам будет бороться за жизнь каждого украинца и не только во время эпидемии.

В сюжете ТСН Степанов сказал, что считает необходимым обеспечить строгое выполнение карантина, в частности, для особенно уязвимых категорий населения - пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.

Новый министр считает, что этих людей нужно обеспечить всем необходимым, чтобы они не нуждались в том, чтобы выходить на улицу. Эту работу должны вместе провести Минздрав, Минэкономики и местное самоуправление.

Степанов заявил, что сейчас необходимо определиться с тем, как врачи будут симптоматично лечить заболевание COVID-19.

"Сейчас весь мир экспериментирует на основе практической медицины. И если есть алгоритмы лечения, схемы лечения, которые позволяют лечить людей и они будут благодаря этому очень быстро выздоравливать, то, разумеется, мы будем их применять. Я буду брать на себя ответственность, потому что у нас нет времени ждать на научно доказанные клинические исследование", – сказал министр.

Сегодня, 30 марта, Верховная Рада на повторном голосовании назначила министром здравоохранения Максима Степанова, который с января 2017 по апрель 2019 года Степанов был главой Одесской областной госадминистрации.

Читайте также: Хирург без опыта, чиновник, бизнесмен. Досье на нового главу Минздрава Максима Степанова