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Венедиктова представила своего нового заместителя: что о нем известно

Венедиктова представила своего нового заместителя: что о нем известно - Фото
Игорь Мустец (фото - chrn.gp.gov.ua)
02.04.2020, 10:55

Ранее Игорь Мустец занимал должность первого заместителя прокурора Черновицкой области

Генпрокурор Ирина Венедиктова сегодня официально представила своего заместителя Игоря Мустеца. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

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"Венедиктова сообщила, по каким направлениям он будет работать, в соответствии с распределением обязанностей между заместителями генерального прокурора", - отмечается в сообщении.

По данным декларации за 2018 год, у Мустеца нет в собственности квартир, пользуется автомобилем Volkswagen Touareg, который принадлежит жене Екатерине Мустец.

Его годовая зарплата составила 730 000 грн, также он получил 1,02 млн грн за продажу недвижимости, а его жена – 379 000 и 570 000 грн от предпринимательской деятельности.

Наличными его семья хранит $90 000, 14 000 и 280 000 грн.

Мустец с сентября 2016 года был первым заместителем прокурора Черновицкой области.

  • 27 марта Андрей Любович и Алексей Симоненко стали новыми заместителями Венедиктовой.

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Арина Толина
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