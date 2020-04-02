Венедиктова представила своего нового заместителя: что о нем известно

Генпрокурор Ирина Венедиктова сегодня официально представила своего заместителя Игоря Мустеца. Об этом сообщает Офис генпрокурора.
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"Венедиктова сообщила, по каким направлениям он будет работать, в соответствии с распределением обязанностей между заместителями генерального прокурора", - отмечается в сообщении.
По данным декларации за 2018 год, у Мустеца нет в собственности квартир, пользуется автомобилем Volkswagen Touareg, который принадлежит жене Екатерине Мустец.
Его годовая зарплата составила 730 000 грн, также он получил 1,02 млн грн за продажу недвижимости, а его жена – 379 000 и 570 000 грн от предпринимательской деятельности.
Наличными его семья хранит $90 000, €14 000 и 280 000 грн.
Мустец с сентября 2016 года был первым заместителем прокурора Черновицкой области.
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